Россияне массово захотели поехать в три пляжные страны на Новый год

«ЮKassa»: 15 % россиян планируют поехать в Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку на Новый год

Российские туристы массово захотели поехать на Новый год в Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Об этом говорится в исследовании «ЮKassa», оказавшемся в распоряжении «Известий».

О планах посетить эти три пляжные страны рассказали 15 процентов опрошенных. При этом половина респондентов собирается на праздниках путешествовать по регионам России. 30 процентов рассчитывают отправиться в Москву и Санкт-Петербург. Остальные решили поехать на горнолыжные курорты и в Европу.

25 процентов россиян, участвовавших в опросе, уже забронировали жилье, а 33 процента ждут скидок на билеты, туры и гостиницы. 5 процентов респондентов намерены решить вопрос с Новым годом в октябре, а 20 процентов — после ноябрьских праздников.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что соотечественники выбрали для отдыха на Новый год Таиланд. Турагенты отмечают, что отдыхающие начали активно скупать туры в популярную курортную страну Азии.