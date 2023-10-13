Российские звезды ответили на вопросы про полоски у зебр и ходьбу в пижаме

Баста, Лебедев и Кукояка приняли участие в шоу «Кто здесь папа?» от VK

Известные блогеры и артисты приняли участие в шоу «Кто здесь папа?», приуроченном ко дню отца. Запуск проекта запланирован на 14 октября в «VK Видео», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В каждом выпуске программы дети от 6 до 14 лет проводят интервью со звездными отцами. В шоу они делятся со зрителями секретами воспитания, родительскими лайфхаками, рассказывают о своем творчестве, объясняют, почему зебры полосатые, а самолеты не машут крыльями, и отвечают на самые необычные детские вопросы. Например: «Какое животное самое смешное?», «Почему нельзя ходить в пижаме в детский сад?» и «Зачем родители ссорятся, если потом мирятся?».

Участниками программы стали российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, комики Расул Чабдаров и Дмитрий Позов, популярный блогер Денис Кукояка, а также дизайнер Артемий Лебедев.

«Когда становишься отцом, начинаешь чувствовать ответственность. Стараешься, чтобы этот маленький человек совершил меньше ошибок, чем ты. Стараешься сам быть примером: если хочешь чего-то добиться от ребенка — личный пример станет лучшим способом донести до него свою просьбу, идею, информацию. Учишься у ребенка заново тому, что теряешь во взрослой жизни, — наивности, непосредственности, простоте. Совет, который хочется дать в день отца не только отцам, но и всем родителям — не забывайте, что вы сами когда-то были детьми, а еще лучше — оставайтесь ими хотя бы иногда!», — рассказал Баста.

Денис Кукояка добавил, что дети являются для взрослых телепортом в детство. В связи с этом он пожелал отцам наслаждаться временем, проведенным с детьми, и ценить его.

Первый выпуск шоу с Денисом Кукоякой выйдет в «VK Видео» 14 октября, остальные — 15, 21, 22, 28 октября 2023 года.

Ранее креативная платформа «Простор» от VK объявила об открытии уникальных бесплатных обучающих программ по дизайну, клипмейкингу и развлекательным шоу.