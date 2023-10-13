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05:30, 13 октября 2023Наука и техника

Раскрыты особенности «таинственных» систем ПВО для Украины

Кнутов: Киев получит комплексы ПВО, работающие по принципу «выстрелил и забыл»

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов прокомментировал информацию о планах США передать Киеву «таинственные» системы противовоздушной обороны (ПВО), способные применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил принцип работы подобного оружия.

«Это комплекс малой дальности, созданный на базе ракет "воздух — воздух", которые переоборудуются американцами достаточно широко для применения в наземных системах противовоздушной обороны. Он чем-то напоминает [американский переносной зенитно-ракетный комплекс] Stinger (...) и [американский самоходный зенитно-ракетный] комплекс Avenger. Смысл в том, что на земле на базе автомобиля типа HMMWV устанавливаются два контейнера с пусковыми ракетными установками, имеется радиолокационная станция», — рассказал специалист.

Он отметил, что подобная система ПВО действует принципу «выстрелил и забыл».

«Ракеты наводятся на излучаемое целью тепло: засекли ракету, нацелились в определенном направлении, производится пуск, а дальше головка самонаведения захватывает тепловой след и уничтожает цель, которая это тепло излучает», — добавил Кнутов.

Ранее обозреватель The Drive Джозеф Тревитик сообщил, что США поставят Украине таинственные системы ПВО способные применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения. Автор американского издания заметил, что пока широкой общественности не сообщалось, из чего конкретно будут состоять системы ПВО, способные применять AIM-9M Sidewinder.

По данным автора, в настоящее время подобная система имеется у ограниченного числа сторон, в частности у Тайваня. В публикации допускается, что Украина может получить модернизированную версию Chaparral или конструкцию с новой пусковой установкой для AIM-9M Sidewinder.

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    Кирилл Садовский
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