Сигнал «Режим» объявляли в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

Mash: в Ленобласти объявляли сигнал «Режим» из-за неизвестного объекта в небе

Сигнал «Режим» объявляли в Ленинградской области в четверг, 12 октября, из-за неопознанного объекта в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщило издание, системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили цель в окрестностях Великого Новгорода. Она двигалась на высоте около 7,3—8,3 метров со скоростью 210 километров в час.

Из-за объявления сигнала гражданская авиация начала менять курс, а средства ПВО и воинские части перевели в боевую готовность. Через полчаса после того, как объект взяли на прицел, он пропал.

Похожая ситуация ранее уже происходила под Санкт-Петербургом. Тогда объект заметили на высоте двух километров, он летел со стороны Латвии. С ним пытались установить связь, но примерно через полчаса неизвестный аппарат исчез.