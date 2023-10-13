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15:54, 13 октября 2023Силовые структуры

Троих украинских военных приговорили к колонии за расстрел автоколонны

В ДНР суд приговорил к колонии 3 украинских военных за расстрел автоколонны

Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к колонии троих военных морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за расстрел автоколонны с мирными жителями Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

21-летних Романа Макусея и Вадима Семчука приговорили к 28 годам колонии строгого режима, а 27-летнего Владислава Овчаренко — к 27 годам. Их признали виновными по трем статьям, среди которых 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, 31 марта 2022 года осужденные были на боевой позиции на пересечении двух улиц Мариуполя и заметили колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, которые обозначали их принадлежность к гражданскому транспорту. Военные все равно решили расстрелять из автоматов Калашникова машины. В результате обстрела пять мирных жителей скончались на месте преступления, двоим удалось скрыться.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего морской пехоты ВСУ 25-летнего Дениса Мирзу за расстрел шести мирных жителей Мариуполя.

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    Варвара Митина
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