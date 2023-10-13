ЦАХАЛ приступил к новым массированным ударам по сектору Газа

ЦАХАЛ: армия приступила к масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильского военного ведомства в Telegram.

«В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа. Подробности будут позже», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль дал сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Уточнялось, что речь идет о жителях Газы к северу от населенного пункта Вади Газа. ХАМАС, в свою очередь, призвал находящихся на этих территориях людей оставаться дома.