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19:44, 13 октября 2023Ценности

В колье Меган Маркл за 397 тысяч рублей разглядели тайный смысл

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Журналисты Daily Mail разглядели тайный смысл в колье американской актрисы Меган Маркл, в котором она появилась на родительском саммите своего благотворительного фонда Archewell. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Супруга принца Гарри выбрала для мероприятия белый брючный костюм с открытыми плечами бренда Altuzarra и дополнила свой образ роскошным ювелирным изделием марки Logan Hollowell стоимостью 4,1 тысячи долларов (более 397 тысяч рублей). Уточняется, что аксессуар выполнен из 14-каратного золота и украшен колумбийским изумрудом.

Как отмечает издание, камень является главным символом в гороскопе первенца Гарри и Маркл, сына Арчи. Считается, что минерал вдохновляет на дружбу и обладает целительными свойствами.

В сентябре сообщалось, что Меган Маркл заметили около бургерной в дорогостоящей машине. Папарацци сняли знаменитость за рулем внедорожника Range Rover, стоимость которого составляет более 100 тысяч долларов (9,7 миллиона рублей). Звезда надела темный свитер и солнцезащитные очки и завязала волосы в хвост.

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    Мария Винар
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