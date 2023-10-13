В колье Меган Маркл за 397 тысяч рублей разглядели тайный смысл

Журналисты Daily Mail разглядели тайный смысл в колье американской актрисы Меган Маркл, в котором она появилась на родительском саммите своего благотворительного фонда Archewell. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Супруга принца Гарри выбрала для мероприятия белый брючный костюм с открытыми плечами бренда Altuzarra и дополнила свой образ роскошным ювелирным изделием марки Logan Hollowell стоимостью 4,1 тысячи долларов (более 397 тысяч рублей). Уточняется, что аксессуар выполнен из 14-каратного золота и украшен колумбийским изумрудом.

Как отмечает издание, камень является главным символом в гороскопе первенца Гарри и Маркл, сына Арчи. Считается, что минерал вдохновляет на дружбу и обладает целительными свойствами.

В сентябре сообщалось, что Меган Маркл заметили около бургерной в дорогостоящей машине. Папарацци сняли знаменитость за рулем внедорожника Range Rover, стоимость которого составляет более 100 тысяч долларов (9,7 миллиона рублей). Звезда надела темный свитер и солнцезащитные очки и завязала волосы в хвост.