В Кремле объяснили продолжающееся членство Украины в СНГ

Песков: юридически Украина остается членом СНГ

Украина юридически продолжает оставаться членом Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Де-юре Украина является членом СНГ, соответственно флаг Украины там есть», — так официальный представитель Кремля объяснил наличие украинского флага на почетном знаке Содружества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Грузия и Украина числятся в составе СНГ, но не работают в этом формате. Он добавил, что Молдавия практически утрачивает собственную идентичность, а элита республики не считает себя молдаванами