Mash: в Крыму нашли еще одно тело возможного украинского диверсанта

В селе Межводное на западе Крыма нашли тело еще одного возможного украинского диверсанта. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, тело предполагаемого члена украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) было в гидрокостюме — его обнаружили военные в районе четырех часов утра в четверг, 12 октября. У погибшего было пулевое ранение в области переносицы.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

Впоследствии глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что мертвого диверсанта ВСУ нашли близ места высадки десантников в Крыму. Тогда Аксенов предполагал, что впоследствии на полуострове еще найдут тела украинских военнослужащих, которые пытались высадиться на территории полуострова.