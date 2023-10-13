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08:15, 13 октября 2023Россия

В Крыму нашли еще одно тело возможного украинского диверсанта

Mash: в Крыму нашли еще одно тело возможного украинского диверсанта

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

В селе Межводное на западе Крыма нашли тело еще одного возможного украинского диверсанта. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, тело предполагаемого члена украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) было в гидрокостюме — его обнаружили военные в районе четырех часов утра в четверг, 12 октября. У погибшего было пулевое ранение в области переносицы.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

Впоследствии глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что мертвого диверсанта ВСУ нашли близ места высадки десантников в Крыму. Тогда Аксенов предполагал, что впоследствии на полуострове еще найдут тела украинских военнослужащих, которые пытались высадиться на территории полуострова.

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    Анастасия Шейкина
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