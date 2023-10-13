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15:45, 13 октября 2023Среда обитания

В Москве подорожал один вид новостроек

«Бон Тон»: новые апартаменты в Москве подорожали за месяц до 12 %

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За месяц новые апартаменты в Москве подорожали до 12 процентов. О росте цен на один вид новостроек говорится в исследовании компании «Бон Тон», передают «Известия».

По итогам сентября наиболее заметно стоимость квадратного метра апартаментов в новостройках столицы выросла в САО — на 12 процентов, до 420,7 тысячи рублей. На втором месте оказался ВАО с ростом цены «квадрата» на 5,9 процента, до 346,5 тысячи, а на третьем — СЗАО с ростом на 3,9 процента, до 341,8 тысячи.

Средняя стоимость апартаментов достигла 22,2 миллиона рублей — на 0,5 процента больше, чем в августе. Самым доступным среди московских округов оказался ЗелАО, в котором средневзвешенная стоимость метра составила 186,4 тысячи рублей, а самым дорогим — ЦАО, где «квадрат» обойдется в 797,6 тысячи рублей.

Ранее в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити» выставили на продажу апартаменты площадью 8,8 квадратного метра. Объект располагается на 42-м этаже и стоит 7,8 миллиона рублей.

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    Александра Качан
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