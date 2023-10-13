В Москве порноактриса пожаловалась в полицию из-за невыплаченного гонорара

В Москве порноактриса обратилась в полицию из-за невыплаченного гонорара

Порноактриса обратилась в московскую полицию из-за невыплаты гонорара за съемки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 12 октября 25-летняя девушка обратилась в ОМВД по Хорошевскому району Москвы. Она пожаловалась, что ей не заплатили за съемку в фильме для взрослых.

Полицейские отправились в квартиру на Ходынском бульваре, где проживает девушка. Было установлено, что в этом месте действительно проводились съемки порно. Стражи порядка изъяли фото- и видеокамеры с материалами, а также задержали двоих человек, также принимавших участие в работе над эротическим фильмом.

Отмечается, что по факту случившегося проводится проверка. Девушке грозит наказание за распространение порноматериалов.

Ранее российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, опровергла миф о том, что работать в порноиндустрии легко. Она заявила, что актрисе всегда нужно продумывать сюжеты и образы для роликов, а также уметь работать со специальной платформой, на которой размещаются видео.