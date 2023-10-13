В России признали нежелательной деятельность немецкой организации

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой ZOiS в России

Генеральная прокуратура приняла решение о признании нежелательной в России деятельности немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры, указанная организация под прикрытием своих научных проектов собирает сведения об органах власти, а также внутриполитических процессах в РФ. После этого сотрудники фирмы, искажая полученную информацию, готовят доклады и распространяют их среди госструктур и СМИ Германии для дискредитации России на международной арене и создания нестабильных настроений внутри страны.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России финской неправительственной организации EastCham Finland.