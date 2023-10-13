В российском регионе обстреляли ферму с животными

В Брянской области ВСУ обстреляли ферму «Мираторг», спасти не удалось двух быков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянской области ферму с животными «Мираторг». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, противник обстрелял граничащий с Украиной российский регион днем в четверг, 12 октября — он выпустил минимум три снаряда по населенному пункту Азаровка, где находится ферма.

В результате удара повреждения получила ферма «Мираторг» — у него оказалась повреждена кровля. Несовместимые с жизнью травмы получили два быка с фермы. Также снаряд упал в соседнем селе Демьяновка и повредил жилой дом. Среди людей никто не пострадал.

Ранее силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа на окраине Брянска. При падении дрон упал и взорвался.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.