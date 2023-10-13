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15:24, 13 октября 2023Мир

Во Франции задержали брата напавшего на школу мужчины с ножом

Le Parisien: полиция задержала брата напавшего на французскую школу в Аррасе

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Брат мужчины, который напал на школу во французском городе Аррас, задержан у другого учебного заведения. Об этом пишет издание Le Parisien.

Брат подозреваемого задержан у школы, при нем не обнаружили оружие, пишет издание со ссылкой на полицейских. Также стало известно, что третий брат в данный момент отбывает наказание по уголовному делу о запланированном террористическом нападении. Le Parisien не приводит дальнейших подробностей.

13 октября на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. По словам источника в полиции, мужчина 2003 года рождения — бывший ученик этой школы, он напал на учителя французского языка, который после этого не выжил. Еще один педагог попал в реанимацию, а охранник получил ножевые ранения.

Уточняется, что совершивший террористическую атаку внесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). При нападении на школу он кричал «Аллах Акбар!», его задержали в ходе полицейской операции.

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    Варвара Кошечкина
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