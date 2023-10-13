Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Онс Жабер
0:0
Завершен
Дарья Касаткина
Чжэнчжоу
Авангард
0:0
1-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа B. 7-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:40, 13 октября 2023Спорт

Врач назвал способ снизить риск травм в спортзале

Врач Саутин заявил, что разминка поможет защититься от травм во время тренировки

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Врач — травматолог-ортопед Максим Саутин назвал способ снижения риска получения травм в спортзале. Его слова приводит NEWS.ru.

Специалист заявил, что защититься от травм во время тренировки поможет разминка. «Когда мы начинаем заниматься спортом, объем движений значительно больше, чем в быту. Организм нужно подготовить», — объяснил он.

Саутин добавил, что можно добавить растяжку-заминку после упражнений. По словам эксперта, это также положительно скажется на состоянии организма.

Ранее фитнес-эксперт Светлана Бутова назвала признаки хорошей тренировки. По ее словам, после занятий не должно быть сильной боли. Также должен ощущаться прилив энергии, а не упадок сил.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили продолжающееся членство Украины в СНГ

    VK выпустит новое эксклюзивное шоу

    Путин назвал Россию свободной страной

    Бетонная плита придавила рабочего на северо-востоке Москвы

    Американский актер рассказал о конфликте с Уиллом Смитом на почве ревности

    Экспортерам назвали обязательный к продаже объем валютной выручки

    Врач назвал способ снизить риск травм в спортзале

    Путин заявил об искажении действительности американскими СМИ

    Напавший с ножом на школу во Франции оказался уроженцем России

    Любителей хрустеть шеей предупредили об опасных последствиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости