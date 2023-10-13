Врач назвал способ снизить риск травм в спортзале

Врач Саутин заявил, что разминка поможет защититься от травм во время тренировки

Врач — травматолог-ортопед Максим Саутин назвал способ снижения риска получения травм в спортзале. Его слова приводит NEWS.ru.

Специалист заявил, что защититься от травм во время тренировки поможет разминка. «Когда мы начинаем заниматься спортом, объем движений значительно больше, чем в быту. Организм нужно подготовить», — объяснил он.

Саутин добавил, что можно добавить растяжку-заминку после упражнений. По словам эксперта, это также положительно скажется на состоянии организма.

Ранее фитнес-эксперт Светлана Бутова назвала признаки хорошей тренировки. По ее словам, после занятий не должно быть сильной боли. Также должен ощущаться прилив энергии, а не упадок сил.