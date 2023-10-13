Врач оценила вред от вейпов

Онколог Генинг: вейпы не являются безопасной альтернативой сигаретам

Вейпы не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам, причем как для самого курильщика, так и для человека, который вдыхает пары. Об этом в беседе с «Известиями» заявила врач-онколог Снежанна Генинг.

Врач уточнила, что в дым электронных сигаретах увеличивает концентрацию в воздухе токсинов PM2.5 в 22 раза. «Из-за малых размеров при вдыхании они легко проникают в легкие и затем — в кровоток. К тому же эти токсины имеют свойство накапливаться в организме и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как рак, ряд сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать риск развития осложнений у беременных», — объяснила врач.

Генинг напомнила, что в состав жидкости для вейпов входят вещества с канцерогенной активностью — например, гликоль с ароматизаторами и красителями. «Среди них встречаются такие токсичные соединения, как акролеин, формальдегид, ацетальдегид, диэтилен гликоль, тяжелые металлы, витамина Е ацетат, диацетил и его производное — ацетил пропионил», — добавила Генинг.

Ранее начинающий боец ММА Шон Тобин из Нью-Гэмпшира, США, лишился части легкого в возрасте 20 лет из-за курения электронных сигарет. Молодой американец пристрастился к вейпингу в 2018 году, будучи еще подростком, и на пике зависимости за неделю мог выкурить целую вейп-ручку на пять тысяч затяжек.