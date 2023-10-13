В России назвали условие проведения ядерных испытаний

Депутат Швыткин: РФ проведет ядерные испытания только в ответ на схожий шаг США

Россия возобновит ядерные испытания только в ответ на аналогичное действия США. Такое условие проведения испытаний в беседе с «Лентой.ру» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат отметил, что законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который планируют принять в Госдуме 19 октября, — это зеркальное решение на действия США.

«Абсолютно правильный шаг России, который будет направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны. США должны знать, что на их действия есть противодействие, которое имеет здравый смысл и которое сегодня актуально. Еще раз повторю, что это будет в интересах нашей страны», — заявил Швыткин.

Если США будут проводить ядерные испытания, то это приведет к ответным действиям Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

12 октября стало известно, что профильный комитет Госдумы подготовил проект отзыва ратификации Россией ДВЗЯИ. В качестве одной из причин называется позиция США.

О возможном отзыве ратификации договора во время выступления на Валдайском форуме высказывался президент России Владимир Путин. Он напомнил, что и Россия, и США подписали договор, однако ратифицировала его только Москва.