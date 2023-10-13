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20:26, 13 октября 2023Забота о себе

Диетолог назвала секреты правильного завтрака

Диетолог Писарева: завтракать нужно через 30 минут после пробуждения

Фото: David B Townsend / Unsplash

От качества завтрака зависит, насколько продуктивным будет день, поэтому пропускать этот прием пищи нельзя, рассказала диетолог Ирина Писарева. Секреты правильного завтрака она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Как рассказала диетолог, в начале дня следует выпить стакан теплой воды и умыться, а завтракать нужно через 30 минут после пробуждения. «Главная задача завтрака — зарядить энергией. Энергию дают сложные углеводы, например, гречка, овсянка или грубый хлеб. Самый усваиваемый белок — яйцо, поэтому неплохо начинать день с него», — объяснила Писарева.

В утреннем рационе, продолжила она, могут быть и хорошо усваивающиеся кисломолочные продукты — творог или греческий йогурт, — а также полезные жиры. «Они содержат витамин Е или омегу-3 в составе, которые стимулируют нервную деятельность. Примером хороших жиров могут быть оливковое, конопляное или горчичное масло, а также авокадо», — рассказала Писарева.

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Исключить из завтрака, уверена диетолог, нужно хлебобулочные изделия со сладкими начинками, фастфуд, торты, хлопья, мюсли и бутерброды на белом хлебе.

Ранее нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич призвала родителей ограничить детей-школьников в сладком. Завтрак ребенка же, по ее словам, должен быть плотным и обязательно теплым.

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    Александра Лисица
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