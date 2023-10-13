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08:33, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Женщина посетила семейный праздник и узнала о многолетнем обмане

Фото: krakenimages / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником hereforthebagels100 поделилась историей о том, как, посетив семейный праздник, узнала о многолетнем обмане. Женщина выяснила, что мать и отец распространяли ложь о ней и ее муже на протяжении нескольких лет.

Героиня истории рассказала, что после празднования Дня благодарения с семьей к ней подошла тетя и попросила позвонить ей через пару дней. «Когда я связалась с тетей и спросила, что случилось, то она сказала: "Я услышала о тебе кое-что, что кажется невероятным, и я хочу узнать, правда ли это". Оказалось, что за несколько дней до Дня благодарения мои родители рассказали ей неправду о том, как я познакомилась с моим нынешним супругом», — написала hereforthebagels100.

По версии родителей, дочь познакомилась с нынешним мужем, когда была на грани развода с бывшим возлюбленным. Якобы hereforthebagels100 и ее экс-супруг пытались спасти отношения и предложили секс втроем незнакомому мужчине, с которым списались в интернете. Во время первой встречи женщина и новый знакомый поняли, что нравятся другу другу, и так между ними завязались отношения.

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«Я была шокирована. Все это было неправдой. Мы познакомились на работе через общих друзей, наши отношения долго развивались», — заявила автор поста, добавив, что рассказывала родителям, как познакомилась с нынешним партнером.

После разговора с тетей героиня позвонила родителям и спросила, почему они говорят неправду о ней. Мать и отец ответили дочери, что она сама озвучила им эту версию. Несколько дней спустя автору поста позвонил ее двоюродный брат и сообщил, что восемь лет назад услышал от ее отца ту же самую историю о знакомстве с нынешним мужем.

В комментариях пользователи выразили свое возмущение из-за случившегося. Многие из них предложили паре ограничить общение с родителями, подчеркнув, что их поведение неприемлемо.

Ранее пользовательница Reddit нашла аккаунт мужа в соцсети и узнала о нем неприятную правду. Выяснилось, что супруг, говоривший, что не хочет детей, мечтает о них, несмотря на договоренность пары не заводить ребенка.

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    Мария Большакова
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