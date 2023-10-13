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16:03, 13 октября 2023Из жизни

Дикий слон ворвался в город и покалечил людей

В Индии крупный дикий слон ворвался в город и покалечил шесть человек

Фото: David Clode / Unsplash

В Индии дикий слон ворвался в город Улликал в штате Керала, разрушил стену дома и напал на нескольких местных жителей. Об этом сообщает Onmanorama.

11 октября крупный слон принялся носиться по улицам города. Когда его попытались вытеснить в джунгли, он покалечил шесть человек и разрушил стену дома, где располагаются несколько квартир. Все пострадавшие находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

В город прибыли сотрудники департамента лесного хозяйства штата, чтобы отогнать слона подальше от жилых домов. При этом многие люди стараются устроиться поближе к лагерю лесников, чтобы посмотреть на их работу.

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Представители департамента отметили, что против слона нельзя применить дротики с транквилизатором, так как сначала лекарство может вызвать у него приступ бешенства, что, возможно, повлечет увеличение количества пострадавших. Пока слона пытаются загнать обратно в джунгли при помощи взрывпакетов.

На какое-то время животное отступило из города, но через некоторое время снова появилось около мечети на окраине. Слона удалось отогнать на два километра от городской черты к опушке леса, но пока он не уходит глубже в джунгли. Скорее всего, его привлекла ферма по выращиванию кешью, расположенная около поселения.

Ранее сообщалось, что в Италии слон и жираф сбежали со съемочной площадки фильма и попали на видео. Инцидент произошел в Риме на знаменитой киностудии Чинечитта.

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    Никита Савин
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