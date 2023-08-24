Побег слона и жирафа со съемочной площадки попал на видео

Roma Today: в Италии слон и жираф сбежали из павильона киностудии Чинечитта

В Италии слон и жираф сбежали со съемочной площадки фильма и попали на видео. Об этом сообщает Roma Today.

Инцидент произошел в Риме на знаменитой киностудии Чинечитта в среду, 23 августа. Один из очевидцев запечатлел, как пара животных удирает по улице между павильонами от дрессировщика, который кричит: «А ну идите сюда!»

Как уточняет телеканал Canale Dieci, побег «в стиле мультфильма "Мадагаскар"» мог случиться из-за того, что четвероногие артисты были вынуждены долгое время сниматься в душном помещении при высокой температуре.

Беглецов удалось вернуть в павильон через несколько минут. Выбраться за пределы городка киностудии им не удалось.

Ранее сообщалось, что в Канаде пони помог сбежать с фермы редкому павлину-альбиносу. Инцидент произошел в пригороде Монреаля, провинция Квебек.