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03:10, 14 октября 2023Мир

Экс-аналитик ЦРУ рассмеялся над решением Пентагона по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Израиль оставит Украину без американского оружия

Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявления о такой возможности он назвал смехотворными. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон сказал, что посмеялся над заявлением министр обороны США Ллойда Остина о том, что Америка сможет вести войну на два фронта. «Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине», — заметил эксперт.

Экс-сотрудник ЦРУ также заметил, что те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время. По мнению аналитика, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское. Это позволит Израилю получать помощь в приоритетном порядке. «Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия», — подытожил он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что фоне обострения палестино-израильского конфликта Киев пытается не потерять поддержку Запада, используя при этом сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером».

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    Екатерина Подвигина
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