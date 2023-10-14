Двух белорусов задержали во Франции после нападения на школу

Le Parisien: двух белорусов задержали после нападения на школу в Аррасе

Двух белорусов задержали во Франции после того, как на школу в Аррасе было совершено нападение, в результате которого учитель получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает газета Le Parisien.

В издании подчеркнули, что число задержанных по данному делу возросло до 10.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон решил мобилизовать в стране до семи тысяч бойцов Sentinelle (силы, участвующие в антитеррористических операциях) после нападения мужчины с ножом на школу в Аррасе.

13 октября на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. По словам источника в полиции, мужчина 2003 года рождения — бывший ученик этой школы, он напал на учителя французского языка, который после этого не выжил. Еще один педагог попал в реанимацию, а охранник получил ножевые ранения.