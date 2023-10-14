Полковник заявил о переломе на фронте с Украиной

Полковник Кнутов заявил о переходе инициативы на украинском фронте к России

В зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины сейчас происходит перелом, считает военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил текущее положение дел на фронте.

Украинское наступление выдохлось. У нас появилась возможность попытаться продвинуться вперед и выйти на более выгодные позиции Юрий Кнутов полковник в отставке

«Происходит перелом. Если раньше 80 процентов боевых задач решалось с помощью активной обороны, а 20 только были наступательными, сейчас примерно на 50-60 процентов инициатива принадлежит нам. Я думаю, этот процент будет расти в ближайшие дни. Наша основная задача — до плохой погоды, до дождей выйти на максимально выгодные позиции для обороны. Мы сейчас эту задачу пытаемся выполнить», — сказал он.

13 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление формально можно считать законченным. Это связано с тем, что уже несколько дней российские войска перешли к активным действиям по всему фронту. Российский дипломат также утверждает, что у Киева есть проблемы с пополнением личного состава, и в республике «буксует мобилизационная кампания».