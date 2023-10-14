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02:48, 14 октября 2023Наука и техника

Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212

Полковник Кнутов назвал посадку и взлет с грунта преимуществом нового Ил-212

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Новый транспортный самолет Ил-212, который разрабатывает Россия, нужен для импортозамещения существующих машин. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он назвал преимущества нового воздушного судна.

По словам специалиста, Ил-212, который заменит Ан-26 и Ан-72, будет мощнее и современнее. Старые самолеты либо обновят, либо откажутся от них вовсе.

Если говорить об Анах, то значительные ресурсы этих самолетов исчерпаны. Часть из них переоснащается более новыми двигателями, а остальные самолеты будут просто списываться. (…) Вообще Ан — это разработка украинского конструкторского бюро. Это советский период, но вообще-то сборкой и производством Ан занимались на Украине

Юрий Кнутовполковник в отставке

«Такие самолеты [как Ил-212] должны иметь возможность садиться на грунт и взлетать с грунта. Это также возможность перевозить боевую технику внутри фюзеляжа. Это повышенная грузоподъемность, дальность, простота обслуживания, простота заправки, когда не требуются какие-то специальные терминалы. Наличие современной техники, позволяющей самолету хорошо ориентироваться в маршруте, совершать посадки на необорудованные аэродромы — это то, что на сегодняшний день ждут войска», — рассказал он.

Как сообщил источник РИА Новости, на замену в российских Вооруженных силах парка самолетов Ан-26 и Ан-72 создадут новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивными двигателями. Речь идет о модификации проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. «Будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема», — уточнил собеседник агентства.

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    Варвара Кошечкина
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