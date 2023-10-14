В США рассказали о планах Азербайджана вторгнуться в Армению в ближайшие недели

Блинкен заявил, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели

Азербайджан может вторгнуться в южные районы Армении в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Politico.

Издание уточняет, что глава американского внешнеполитического ведомства высказал такое предположение в ходе совещания с небольшой группой конгрессменов. Он уточнил, что Госдепартамент отслеживает возможность такого развития событий. Тем не менее, Блинкен выразил уверенность в успехе продолжающихся дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном.

20 сентября правительство Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

Ранее глава азербайджанской Государственной пограничной службы (ГПС) Эльчин Гулиев сообщил, что на границе с Арменией Азербайджан создал 19 новых воинских частей и 140 погранично-боевых пунктов. Он уточнил, что объекты были в кратчайшие сроки возведены в Зангиланском, Губадлинском и Кельбаджарском районах республики. Гулиев также добавил, что в международных аэропортах Зангилан и Физули азербайджанскими властями был организован пограничный контроль.