«Исламский джихад» начал обстреливать города Ашкелон и Сдерот в Израиле

Боевое крыло «Исламского джихада» начало обстрелы городов Ашкелон и Сдерот

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) «Бригады аль-Кудс» начало обстрелы городов Ашкелон и Сдерот на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«"Бригады Аль-Кудс" обстреливают города Ашкелон, Сдерот и Зиким ракетными залпами», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Тель-авив подвергся массированному обстрелу со стороны подразделения «Бригады Аль-Кассама», входящего в палестинскую исламистскую группировку ХАМАС.

Утром 7 октября боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.