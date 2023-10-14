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17:00, 14 октября 2023Мир

«Исламский джихад» начал обстреливать города Ашкелон и Сдерот в Израиле

Боевое крыло «Исламского джихада» начало обстрелы городов Ашкелон и Сдерот

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) «Бригады аль-Кудс» начало обстрелы городов Ашкелон и Сдерот на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«"Бригады Аль-Кудс" обстреливают города Ашкелон, Сдерот и Зиким ракетными залпами», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Тель-авив подвергся массированному обстрелу со стороны подразделения «Бригады Аль-Кассама», входящего в палестинскую исламистскую группировку ХАМАС.

Утром 7 октября боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

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    Глеб Бажуткин
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