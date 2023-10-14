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12:11, 14 октября 2023Мир

ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

Движение ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива ракетами

Фото: Mohammed Salem / Reuters

«Бригады Аль-Кассам» — военное крыло исламистского движения ХАМАС — заявили о пуске ракет в сторону Тель-Авиву. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Бригады Аль-Кассам" обстреливают Тель-Авив в ответ на выселение и удары по мирным жителям», — сказано в официальном заявлении военного крыла ХАМАС.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о воздушной тревоге на юге и в центре страны.

Утром 7 октября движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Израиль назвал нападение войной и с 10 октября стал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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7 октября 2023

В пятницу, 13 октября, власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик получил предписание об эвакуации сотрудников ООН в полночь 13 октября.

Ранее сообщалось, что съемочная группа российского телеканала «Звезда» оказалась под обстрелом палестинского исламистского движения ХАМАС. Инцидент произошел на въезде в израильский город Ашкелон.

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    Никита Савин
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