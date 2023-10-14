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07:08, 14 октября 2023Мир

В палестино-израильском конфликте увидели угрозу для мировой экономики

Bloomberg: расширение конфликта в Израиле приведет к глобальной рецессии

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестино-израильский конфликт может подорвать мировую экономику, предупреждает Bloomberg.

По мнению агентства, существует риск глобальной рецессии в случае присоединения к конфликту других стран. В материале отмечается, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей, а также ключевым морским путем, поэтому эскалация в этом регионе ставит под угрозу весь мир.

«Мировая экономика уязвима. Она все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию», — говорится в статье. Авторы полагают, что не стоит рассчитывать на то, что обстановка на Ближнем Востоке будет более стабильной.

Ранее геополитический аналитик и младший научный сотрудник аналитического центра RUSI Сэмюэл Рамани заявил, что Россия сможет извлечь экономическую выгоду от роста биржевых цен на нефть в случае затягивания войны между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. При этом он уточнил, что если в конфликт вступят Ливан, Сирия и Ирак, то положение России на Ближнем Востоке может ухудшиться.

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    Марина Совина
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