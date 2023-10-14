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20:53, 14 октября 2023Мир

Израиль нанес удар по нескольким объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ опубликовал видео с ударами по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным целям движения «Хезболла» в Ливане. Таким образом Израиль ответил на минометные обстрелы своей территории, отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, показав кадры с места событий.

Комментируя опубликованные видеозаписи, представители ЦАХАЛ указали, что удары по нескольким объектам «Хезболлы» наносили с помощью самолетов, артиллерии и танков.

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    Варвара Кошечкина
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