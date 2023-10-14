Катар потребовал снятия блокады с сектора Газа

МИД Катара призвал снять блокаду с сектора Газа и обеспечить защиту его жителей

Катар выступает против блокады сектора Газа и призыва к принудительному переселению мирных жителей анклава. Об этом сообщает МИД королевства на официальной странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Государство Катар подчеркивает категорическое неприятие попыток насильственного изгнания братского палестинского народа из сектора Газа, призывает снять блокаду и обеспечить полную защиту гражданского населения», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.