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18:35, 14 октября 2023Мир

Катар потребовал снятия блокады с сектора Газа

МИД Катара призвал снять блокаду с сектора Газа и обеспечить защиту его жителей

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Катар выступает против блокады сектора Газа и призыва к принудительному переселению мирных жителей анклава. Об этом сообщает МИД королевства на официальной странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Государство Катар подчеркивает категорическое неприятие попыток насильственного изгнания братского палестинского народа из сектора Газа, призывает снять блокаду и обеспечить полную защиту гражданского населения», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Глеб Бажуткин
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