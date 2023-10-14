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19:00, 14 октября 2023Россия

Дрон атаковал машину с волонтерами и членами администрации Харьковской области

В Харьковской области дрон атаковал машину с активистами и членами администрации
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Харьковской области дрон атаковал автомобиль с волонтерами «Единой России» и членами администрации региона. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

По информации источника, инцидент произошел на освобожденной территории Харьковской области во время выполнения гуманитарной миссии, в которой участвовали сотрудники ВГА вместе с активистами Центра помощи «Единой России». «Под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА, использующийся для перевозки хлеба и продуктовых наборов», — сказано в сообщении. При этом данные о районе, в котором машина была атакована дроном, не уточняются.

В результате атаки БПЛА сотрудник военно-гражданской администрации Харьковской области был легко ранен. Волонтеры «Единой России» и гражданское население, в свою очередь, не пострадали.

Этим же вечером стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

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    Полина Кислицына
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