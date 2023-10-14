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18:04, 14 октября 2023Россия

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны уточняет, что российский регион попытался атаковать БПЛА самолетного типа. Российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 31 украинского беспилотного летательного аппарата за сутки.

Ранее сотрудник агентства «Sputnik Афганистан» Хайбар Акифи и его жена Олеся пострадали при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. В настоящий момент решается вопрос, перевозить раненых в Москву или нет. Семье пострадавших будет оказана помощь.

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    Варвара Кошечкина
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