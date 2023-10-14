В МИД предупредили США о заблуждении относительно России

МИД: вера США в способность давить на РФ без вреда себе является заблуждением

Вашингтон и его союзники заблуждаются, полагая, что они могут давить на Россию без ущерба для себя. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что политика западных лидеров привела к опасному кризису, в который вовлечены ядерные державы. По словам дипломата, российская сторона неоднократно указывала на рост стратегических рисков на фоне агрессивной риторики Запада. Он добавил, что «эти заявления делались с очевидной проекцией на США и НАТО». Воронцов полагает, что из-за враждебной экспансии Штатов и альянса и создания ими антироссийского плацдарма на Украине под угрозой оказались коренные интересы России.

Он отметил, что западные страны, говоря стремлении нанести Москве «стратегическое поражение», балансируют на грани прямого военного столкновения с ней. «Таким образом генерируется риск вооруженного конфликта ядерных держав. Похоже, США и их союзники уверовали в свою способность в любых обстоятельствах контролировать эскалацию и оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями», — подчеркнул Воронцов.

Ранее Воронцов заявил о беспокойстве России на фоне потенциальной эскалации из-за действий США по развертыванию вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).