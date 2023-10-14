Нетаньяху прокомментировал действия Израиля в секторе Газа

Нетаньяху: действия Израиля в секторе Газа — это только начало

Действия Израиля в секторе Газа в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС являются «только началом». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Times of Israel.

Он отметил, что Израиль никогда не забудет зверств, совершенных его врагами, и не позволит забыть о них миру. По словам Нетаньяху, Израиль наносит удары «с беспрецедентной силой». «Я подчеркиваю: это только начало», — подчеркнул он.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.