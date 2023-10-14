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22:12, 14 октября 2023Экономика

Названа возможная стоимость нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может поднять цены на нефть до $400 за баррель

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит ростом мировых цен на нефть в четыре раза, то есть примерно до 400 долларов за баррель сорта Brent. Об этом заявил заявил управляющий директор компании ООО «Русэнергопроект» Максим Канищев в беседе с РИА Новости.

Специалист напомнил, что в 1973 году, в похожей ситуации, в ходе войны Израиля с Сирией и Египтом, все арабские страны-производители нефти ввели эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль. В результате этого, стоимость нефти выросла в четыре раза, и настал крупнейший энергетический кризис. Канищев отметил, что ни у США, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого выпадающего объема.

Ранее агентство Bloomberg предупреждало, что палестино-израильский конфликт может подорвать мировую экономику.

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    Юлия Мискевич
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