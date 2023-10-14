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15:13, 14 октября 2023Мир

Неизвестный забрался на памятник в Варшаве и пообещал взорвать себя

В Варшаве мужчина с бомбой забрался на памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года

Фото: @sarahrainsford

В Варшаве неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года в Смоленске и заявил, что у него с собой бомба. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Полиция оцепила площадь Пилсудского, где находится монумент, и прилегающие территории. По неподтвержденной информации, мужчина пообещал взорвать себя.

«Сейчас мы выясняем его мотивы. На месте присутствуют полицейские, в том числе переговорщики и сотрудники антитеррористической службы», — заявил пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак. Он также попросил граждан не приближаться к месту происшествия.

Неизвестный поднялся на памятник около 10 часов утра. В ногах у него лежит пакет, в котором может находиться взрывное устройство, пояснил Маркчак.

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину уволили после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал. В мае, будучи на посту пресс-секретаря МИД Польши, Ясина призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед Варшавой за Волынскую резню.

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    Никита Савин
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