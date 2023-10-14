Сотрудника МИД Польши уволили после слов о Волынской резне

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину уволили после слов о Волынской резне

Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину уволили после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех», — высказался о своей отставке сотрудник.

В мае, будучи на посту пресс-секретаря МИД Польши, Ясина призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед Варшавой за Волынскую резню. Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления, совершенные их государством против украинцев, однако такого же шага со стороны Украины не хватает. В тот же месяц стало известно, что пресс-секретаря внешнеполитического ведомства формально направили в отпуск на неопределенный срок.