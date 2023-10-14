Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:16, 14 октября 2023Мир

Сотрудника МИД Польши уволили после слов о Волынской резне

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину уволили после слов о Волынской резне

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину уволили после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех», — высказался о своей отставке сотрудник.

В мае, будучи на посту пресс-секретаря МИД Польши, Ясина призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед Варшавой за Волынскую резню. Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления, совершенные их государством против украинцев, однако такого же шага со стороны Украины не хватает. В тот же месяц стало известно, что пресс-секретаря внешнеполитического ведомства формально направили в отпуск на неопределенный срок.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Неопознанный самолет ВМФ США нарушил границу России

    Нурмагомедов раскрыл секрет успеха в ММА

    Стоматолог раскрыла правильный способ чистки зубов

    Сотрудника МИД Польши уволили после слов о Волынской резне

    Драка у ночного клуба в центре Москвы попала на видео

    ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

    Украина трижды попыталась атаковать российскую колонию

    Полковник заявил о переломе на фронте с Украиной

    Армения утвердила ратификацию Римского статута МУС

    Оценено положение Украины из-за потери поддержки в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости