Норвежские лыжники обвинили Большунова во лжи

Тенсет и Нортуг заявили, что Большунов соврал о сообщении от норвежских лыжников

Норвежские лыжники Дидрик Тенсет и Эван Нортуг обвинили трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во лжи. Их слова приводит Nettavisen.

Спортсмены заявили, что Большунов соврал насчет сообщения от норвежских лыжников с пожеланием встретиться. «Это может стать способом оказать давление на ситуацию. Ведь никто не может защититься от этого. Я сомневаюсь, что кто-то в нашей команде сделал это», — посчитал Тенсет.

9 апреля Большунов рассказал о тронувших его словах от норвежского соперника. Он заявил, что спортсмен из сборной страны отправил ему сообщение с фразой «приезжай к нам, мы соскучились» и с пожеланием оставить происходящее в стороне.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.