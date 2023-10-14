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13:18, 14 октября 2023Мир

В секторе Газа обнаружили тела без вести пропавших израильтян

Haaretz: ЦАХАЛ обнаружила в секторе Газа тела без вести пропавших израильтян

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа тела без вести пропавших израильтян. Об этом пишет газета Haaretz.

Останки взятых в плен боевиками «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) были обнаружены в течение прошедших суток в ходе рейдов с привлечением бронетехники.

Ранее Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с ХАМАС об освобождении пленных израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Глеб Бажуткин
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