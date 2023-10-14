В секторе Газа обнаружили тела без вести пропавших израильтян

Haaretz: ЦАХАЛ обнаружила в секторе Газа тела без вести пропавших израильтян

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа тела без вести пропавших израильтян. Об этом пишет газета Haaretz.

Останки взятых в плен боевиками «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) были обнаружены в течение прошедших суток в ходе рейдов с привлечением бронетехники.

Ранее Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с ХАМАС об освобождении пленных израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.