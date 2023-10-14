Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 14 октября 2023Мир

Помощника мэра французской коммуны проверят из-за критики Израиля

Прокуратура проверит помощника мэра французской коммуны из-за критики Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mademoiselle N / Shutterstock / Fotodom

Прокуратура Гренобля инициировала проверку в отношении помощника мэра французской коммуны Эшироль Мохамеда Макни после того, как он в своих постах в соцсетях высказался на тему арабо-израильского конфликта. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) рассказал прокурор Гренобля Эрик Вайян.

Комментируя принятое решение провести расследование, Вайян подчеркнул, что внимание к помощнику мэра привлекли его спорные высказывания относительно «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС).

«Начато расследование в отношении помощника мэра Эшироля Мохамеда Макни после его публикаций в соцсетях на тему арабо-израильского конфликта» — написал прокурор.

Макни высказался об арабо-израильском конфликте на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В серии публикаций он назвал власти Израиля фашистским режимом и обвинил их в очередном витке эскалации на границе с сектором Газа.

Ранее в Израиле заявили о провале миссии по предупреждению атаки ХАМАС из сектора Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели 16 россиян при атаке ХАМАС на Израиль. Кто они?

    Стало известно о планах ЦАХАЛ добраться до «сердца» Газы в ходе операции

    Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала

    Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством

    На Украине заявили о деморализации солдат ВСУ из-за неудачного контрнаступления

    В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией

    Раскрыта средняя стоимость посуточной аренды жилья в Москве

    Кадыров обвинил Запад в лишении палестинцев спокойной жизни

    Тренер Ларионов назвал преступлением качество клюшек в матчах

    Президент ЮАР выразил солидарность с народом Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости