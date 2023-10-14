Украинские солдаты пожаловались на оружие России

WSJ: российские дроны и авиабомбы стали особой проблемой для солдат ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на российские дроны и управляемые авиабомбы. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, особой проблемой для украинских военных оказались беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что российские БПЛА управляются дистанционно и их используют для ударов по бронетехнике, опорным пунктам и бойцам.

Ранее стало известно, что военнослужащие армии Украины жалуются на российские среднекалиберные орудия, которыми наносится сильный ущерб солдатам. В частности, снаряды 30-мм автоматических пушек 2А42 советской разработки, установленных на боевых машинах пехоты, могут серьезно травмировать или увечить военных.

До этого обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» самым эффективным оружием.