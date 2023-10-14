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21:55, 14 октября 2023Мир

Президент Палестины запланировал поговорить с Байденом

Президент Палестины Аббас поговорит по телефону с Байденом о ситуации в Газе
Махмуд Аббас

Махмуд Аббас. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас запланировал поговорить с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Палестины Махмуда аль-Хаббаша.

По его словам, Соединенные Штаты до сих пор не ответили на призывы президента Палестины повлиять на Израиль, чтобы прекратилась агрессия против сектора Газа. Он добавил, что Вашингтон несет самую большую ответственность за продолжение конфликта, так как «неограниченно поддерживает Израиль».

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит Аббаса в Россию согласован и должен состояться в ближайшее время. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, пока преждевременно говорить о роли Москвы в урегулировании палестино-израильского конфликта, так как он находится в стадии горячей войны.

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    Марина Совина
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