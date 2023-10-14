В Совфеде назвали три причины усталости Запада от Украины

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08:04, 14 октября 2023Россия

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Сенатор Пушков: Киев надоел Западу по трем причинам

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украина надоела Западу по трем причинам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Запад гарантирует Украине и всему миру то, что Киев остается приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания. Однако на деле она «с неизбежностью отходит на второй план».

Также, по мнению Пушкова, украинский кризис «успел надоесть, а требования Киева начинают утомлять» страны Запада. При этом решение конфликта в пользу украинской стороны не просматривается, а заявления о ее скорой победе не оправдались.

Кроме того, по словам политика, на поддержку Украины влияет кризис на Ближнем Востоке, который приведет «к глубоким последствиям для западных стран, где проживает немало радикальных исламистов». «Украина далеко. Исламисты и джихадисты близко, и уже начали проявлять себя», — отмечает Пушков.

Ранее Алексей Пушков выразил мнение, что потенциальный удар США по Ирану, к чему из-за эскалации в Израиле призывает ряд американских политиков, сильно навредит поддержке Украины. «Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», — отметил Пушков.

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    Екатерина Подвигина
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