Египет и Израиль согласились открыть КПП на границе с сектором Газа

AFP: Египет и Израиль согласились открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

Египет и Израиль согласились открыть новый контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает агентство France Presse (AFP).

Отмечается, что стороны договорились об открытии КПП «Рафах» с 12:00 до 17:00 и предоставлении возможности выехать из сектора Газа гражданам США, застрявшим там из-за обострения обстановки в регионе. При этом источник агентства уточнил, что у Соединенных Штатов нет подтверждения того, что договоренность исполняется.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции израильской Армии обороны. По его словам, предписание касается людей, проживающих к северу от населенного пункта Вади Газа. Их предлагается переместиться на юг региона в течение 24 часов.