Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 14 октября 2023Мир

Египет и Израиль согласились открыть КПП на границе с сектором Газа

AFP: Египет и Израиль согласились открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

Фото: Hatem Moussa / AP

Египет и Израиль согласились открыть новый контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает агентство France Presse (AFP).

Отмечается, что стороны договорились об открытии КПП «Рафах» с 12:00 до 17:00 и предоставлении возможности выехать из сектора Газа гражданам США, застрявшим там из-за обострения обстановки в регионе. При этом источник агентства уточнил, что у Соединенных Штатов нет подтверждения того, что договоренность исполняется.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции израильской Армии обороны. По его словам, предписание касается людей, проживающих к северу от населенного пункта Вади Газа. Их предлагается переместиться на юг региона в течение 24 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Крымский мост полностью восстановили

    В Минобороны сообщили о ликвидации украинской ДРГ под Харьковом

    Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола

    Палестина заявила об отказе Израиля пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа

    Российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник за сутки

    Палестина отвергла возможность переговоров с Израилем

    Российские военные отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

    Египет и Израиль согласились открыть КПП на границе с сектором Газа

    В секторе Газа обнаружили тела без вести пропавших израильтян

    Костомаров опубликовал видео о вождении машины после установки протезов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости