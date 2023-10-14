Российские десантники уничтожили дроном украинскую пехоту

МО РФ: десантники уничтожили дроном украинскую пехоту на артемовском направлении

Российские десантники уничтожили ударом FPV-дрона (first-person view — вид от первого лица) украинскую пехоту на артемовском направлении. Об этом сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

Отмечается, что два украинских военных пытались укрыться в блиндаже опорного пункта, но попали в поле зрения оператора дрона. «Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены», — рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что преимущество FPV-дрона перед стандартными квадрокоптерами заключается, в частности, в удобной для оператора ориентации в пространстве. Кроме того, он также позволяет легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.