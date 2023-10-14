Предприятия Шебекина рассказали о выживании после обстрелов

Шебекинские бизнесмены рассказали о выживании после обстрелов ВСУ

Бизнесмены города Шебекино, чьи предприятия уже год находятся под обстрелами ВСУ, заявили, что не могут восстановить работу, так как денег, которые власти выделили на восстановление, еще не дошли, а остальных мер не хватает для возмещения нанесенного многомиллионного ущерба. О сложившейся после обстрелов ситуации они рассказали РБК.

На данный момент пострадавшему бизнесу в Шебекине выдают денежные гранты в виде субсидий на восстановление предприятий и кредиты по льготной ставке. Так, если ущерб составил менее миллиона рублей, размер гранта покроет всю сумму целиком, если от миллиона до пяти — 70 процентов от оцененного ущерба, но не менее миллиона рублей. При ущербе до 100 миллионов предприятию планировалось выделить 50 процентов от суммы. Что касается кредитов, то предприятиям предложили сделать заем до трех, до пяти и до 50 миллионов рублей по ставке от одного до пяти процентов.

В октябре замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский сообщал, что в регионе распределили чуть более 800 миллионов рублей, из которых 703 миллиона выделили в виде грантов, а оставшиеся деньги — на кредиты. Средства достались 142 организациям. К настоящему моменту прошла лишь одна волна выдачи грантов для 46 шебекинских предприятий — по ее итогам 397 миллионов выделили тем, кто пострадал осенью 2022 года, когда обстрелы города только начались. Однако в мае — июне 2023-го обстрелы стали гораздо сильнее, суммы ущерба значительно увеличились, и выдать деньги многим нуждающимся не удалось. При этом, по словам опрошенных изданием предпринимателей, дата следующего транша остается неизвестной. В связи с этим бизнесмены отмечают, что в сложившейся ситуации им приходится выживать.

Часть предпринимателей, чей бизнес пострадал от первой волны обстрелов, не смогла получить средства в полном объеме. Местные власти предложили им либо забрать выделенную им «по остаточному принципу» часть от обещанной за ущерб суммы и закрыть их заявку на дальнейшее получение средств, либо ожидать следующего транша.

Бизнесмены жалуются, что, если не предпринять мер с выдачей денег, из-за дыр в кровле и пробитых окон зимой им придется законсервировать свои предприятия. Некоторые предприниматели признались в том, что для того, чтобы выплатить сотрудникам зарплаты на фоне отсутствия оборота, им пришлось продавать личные вещи, в том числе автомобили. Они также столкнулись с оттоком сотрудников, решивших переехать в более безопасные места, и утратой доверия со стороны контрагентов — те опасаются работать с шебекинскими предприятиями, так как они находятся в приграничной зоне.

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, помощь предприятиям была оказана, но в условиях продолжающихся обстрелов ее может быть недостаточно. Он отметил, что ситуация осложняется трудностями с доступом на территорию предприятий и для владельцев, и для страховых компаний для оценки реального ущерба.

В июне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оценил ущерб предприятиям в Шебекино после обстрелов в 13 миллиардов рублей.