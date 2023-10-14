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11:05, 14 октября 2023Россия

Минздрав предложил список способных одобрять смену пола организаций

Минздрав предложил пять организаций, которые смогут одобрять смену пола у детей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минздрав предложил список из пяти медицинских организаций, которые смогут одобрять операцию по смене пола у детей. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный ведомством, был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список организаций, которые смогут выдавать разрешения на проведение операции по смене пола по результатам врачебных комиссий, вошли Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) имени Пирогова и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ). Отмечается, что проект будет находиться на общественном обсуждении до 26 октября.

В документе также содержалась информация о порядке выдачи решений врачебных комиссий на операции по смене пола. В состав таких комиссий будут входить акушер-гинеколог, генетик, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, педиатр, детский психиатр и медицинский психолог. Они будут проводить осмотр ребенка и изучать предоставленные документы с указанием диагноза и результатов исследований. После проведения осмотра специалистам будет дано три дня на то, чтобы выдать решение в форме, утвержденной тем же постановлением.

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В пояснительной записке к документу сообщается, что проект постановления вступит в силу, начиная с 1 марта 2024 года. Такой срок объясняется необходимостью проинформировать медучреждения об утверждении перечня, а также о включаемых в перечень вышеупомянутых организациях, формах и порядках выдачи решений и медицинских заключений.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на смену пола в стране. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти фракций.

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    Полина Кислицына
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