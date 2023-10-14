Стало известно о планах ЦАХАЛ добраться до «сердца» Газы в ходе операции
Haaretz: ЦАХАЛ намерен добраться до сердца Газы в ходе сухопутной операции
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе своей наземной операции планирует добраться до «сердца» сектора Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.
По данным издания, армия проведет наземное вторжение в Газу, где планирует схватить лидеров «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). «Для выполнения задач потребуется продвинуться в сердце Газы», — отметили в ЦАХАЛ.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что боевики ХАМАС препятствуют эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава.
В субботу, 14 октября, стало известно, что подразделения ЦАХАЛ развернуты по всей стране, а военнослужащие готовы к проведению наземной операции в секторе Газа.