Стало известно о планах ЦАХАЛ добраться до «сердца» Газы в ходе операции

Haaretz: ЦАХАЛ намерен добраться до сердца Газы в ходе сухопутной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе своей наземной операции планирует добраться до «сердца» сектора Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.

По данным издания, армия проведет наземное вторжение в Газу, где планирует схватить лидеров «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). «Для выполнения задач потребуется продвинуться в сердце Газы», — отметили в ЦАХАЛ.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что боевики ХАМАС препятствуют эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава.

В субботу, 14 октября, стало известно, что подразделения ЦАХАЛ развернуты по всей стране, а военнослужащие готовы к проведению наземной операции в секторе Газа.