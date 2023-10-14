Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:35, 14 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о пресечении попытки ВСУ высадиться у Антоновского моста

ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться у Антоновского моста в Херсонской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Соединения российской группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона, пишет ТАСС.

По его словам, в результате ответного огня со стороны ВС России были уничтожены четыре лодки с 20 военнослужащими ВСУ.

Ранее стало известно, что бойцы группировки российских войск «Центр» сорвали и отразили девять атак украинской армии на краснолиманском направлении, в результате чего противник лишился четырех танков, двух боевых машин пехоты и двух автомобилей.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Неопознанный самолет ВМФ США нарушил границу России

    Драка у ночного клуба в центре Москвы попала на видео

    ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

    Украина трижды попыталась атаковать российскую колонию

    Полковник заявил о переломе на фронте с Украиной

    Армения утвердила ратификацию Римского статута МУС

    Оценено положение Украины из-за потери поддержки в мире

    Украина получила вдвое меньше от обещанных Западом денег

    Победителя шоу «Танцы» задержали с наркотиками в Москве

    Израиль нанес удар по эвакуирующимся из сектора Газа беженцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости