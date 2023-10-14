Стало известно о пресечении попытки ВСУ высадиться у Антоновского моста

ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться у Антоновского моста в Херсонской области

Соединения российской группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона, пишет ТАСС.

По его словам, в результате ответного огня со стороны ВС России были уничтожены четыре лодки с 20 военнослужащими ВСУ.

Ранее стало известно, что бойцы группировки российских войск «Центр» сорвали и отразили девять атак украинской армии на краснолиманском направлении, в результате чего противник лишился четырех танков, двух боевых машин пехоты и двух автомобилей.